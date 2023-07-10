Заммин цифрового развития: минцифры и МЭР поддержали необходимость прозрачной благотворительности
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Минцифры и Минкономразвития РФ поддержали необходимость обеспечения прозрачности благотворительного сектора, в частности путем развития применения цифровых технологий, следует из ответа замминистра цифрового развития Дмитрия Огуряева на обращение первого зампреда комитета ГД по просвещению Яны Лантратовой.
Ранее Лантратова обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой создать единую государственную платформу для сбора гуманитарной помощи, что, по ее мнению, станет эффективной мерой борьбы с мошенниками в этой сфере.
"Минцифры России и Минкономразвития России поддерживают необходимость обеспечения прозрачности благотворительного сектора в целях снижения количества факторов мошенничества при сборе пожертвований, в том числе путем развития применения цифровых технологий", — говорится в соответствующем письме Огуряева депутату (копия имеется в распоряжении РИА Новости).
В нем также отмечается, что, по мнению Минэкономразвития, основными мероприятиями по снижению мошенничества при сборе благотворительных пожертвований, являются информационные кампании среди населения, а также повышение прозрачности и доступности информации о деятельности организаций, поэтому Минэкономразвития совместно с Минюстом готовят предложения по совершенствованию отчетности некоммерческих организаций.
"Учитывая изложенное, сообщаем о готовности обсуждать дальнейшие шаги в части содействия прозрачности благотворительной деятельности", — подчеркивается в письме.
https://1prime.ru/society/20230710/841040924.html