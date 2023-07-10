МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Минцифры и Минкономразвития РФ поддержали необходимость обеспечения прозрачности благотворительного сектора, в частности путем развития применения цифровых технологий, следует из ответа замминистра цифрового развития Дмитрия Огуряева на обращение первого зампреда комитета ГД по просвещению Яны Лантратовой. Россияне стали значительно больше тратить на благотворительность

Ранее Лантратова обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой создать единую государственную платформу для сбора гуманитарной помощи, что, по ее мнению, станет эффективной мерой борьбы с мошенниками в этой сфере.

"Минцифры России и Минкономразвития России поддерживают необходимость обеспечения прозрачности благотворительного сектора в целях снижения количества факторов мошенничества при сборе пожертвований, в том числе путем развития применения цифровых технологий", — говорится в соответствующем письме Огуряева депутату (копия имеется в распоряжении РИА Новости).

В нем также отмечается, что, по мнению Минэкономразвития, основными мероприятиями по снижению мошенничества при сборе благотворительных пожертвований, являются информационные кампании среди населения, а также повышение прозрачности и доступности информации о деятельности организаций, поэтому Минэкономразвития совместно с Минюстом готовят предложения по совершенствованию отчетности некоммерческих организаций.

"Учитывая изложенное, сообщаем о готовности обсуждать дальнейшие шаги в части содействия прозрачности благотворительной деятельности", — подчеркивается в письме.