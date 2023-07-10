Вход в мобильное приложение Райффайзенбанка нестабилен в настоящий момент
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Мобильное приложение Райффайзенбанка работает со сбоями, имеются сложности со входом в онлайн-банк, убедился корреспондент РИА Новости.
"Вход в онлайн-банк сейчас может быть нестабильным. Мы далаем все, чтобы восстановить сервис как можно быстрее", — такое сообщение появляется при попытке зайти в приложение.
Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из ее капитала.
https://1prime.ru/society/20230710/841041711.html
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