МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Мобильное приложение Райффайзенбанка работает со сбоями, имеются сложности со входом в онлайн-банк, убедился корреспондент РИА Новости. Райффайзенбанк предупредил о новых ограничениях для переводов в евро

"Вход в онлайн-банк сейчас может быть нестабильным. Мы далаем все, чтобы восстановить сервис как можно быстрее", — такое сообщение появляется при попытке зайти в приложение.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из ее капитала.