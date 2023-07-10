МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин подписал закон о переходе с октября на безналичный расчет при приеме у россиян лома и отходов металлов. Путин запретил взыскание долгов с жителей новых регионов до 2026 года

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изначально редакция законопроекта предусматривала обязательный переход с 1 июля 2024 года: до этого момента власти устанавливали переходный период, во время которого приемщики могли рассчитываться наличными только при приеме цветных металлов на сумму не более 120 тысяч рублей, а при приеме черных металлов — не более десяти тысяч рублей. Правительство могло вносить коррективы в эту сумму. Однако, при доработке проекта Госдума исключила такие нормы. Теперь же с 1 октября этого года уплата за лом и отходы цветных или черных металлов будет производиться в безналичном порядке.

Депутат ЛДПР и один из инициаторов закона Андрей Луговой объяснил необходимость введения закона тем, что отрасль представляет собой "отмывочную прачку", а безналичный закон позволит ее обелить.