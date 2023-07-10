ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — ПРАЙМ. Снижение межгосударственного сотрудничества играет кибермошенникам на руку, атаки становятся все более идеологически мотивированными, заявил руководитель группы по сопровождению проектов защиты промышленных инфраструктур "Лаборатории Касперского" Андрей Бондюгин во время выступления на выставке "Иннопром-2023". "Лаборатория Касперского" охарактеризовала кибератаки на Россию

"Важно отметить, что на фоне снижения межгосударственного сотрудничества мы видим деградацию коммуникации в области информационной безопасности и это играет на руку злоумышленникам. Атаки все больше становится идеологически мотивированными", — сказал Бондюгин.

Он отметил, что топовыми целями для злоумышленников становятся высокотехнологичные предприятия, предприятия критически важного ОПК, транспортного и энергетического секторов. По его словам, с каждым годом утяжеляется ущерб, который наносят кибермошенники. "Ситуация усугубляется тем, что на уровне общей стагнации мировой экономики уровень инвестиций в информационную безопасность, как минимум, активно не растет", — уточнил представитель "Лаборатории Касперского".

Бондюгин рассказал, что дефицит кадров и ресурсов приводит к тому, что "бюджеты компаний замыкаются на решении одного поставщика, они хотят максимально удешевить и выбирают партнера, который занимается поставкой решений для одного конкретного клиента". Цифровизация также оказывает важное влияние на ландшафт угроз.

"По данным наших аналитиков, уровень угроз в отношении систем промышленной автоматизации, связанных сетью Интернет и сетями общего доступа, в этом году вырос до 50% к прошлому году. Это результат цифровизации, того, что промышленные сети подключаются к сетям общего доступа и облакам", — отметил он.