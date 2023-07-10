МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Технология биометрии сегодня безопасна и активно применяется в разных отраслях, однако при использовании ее ритейлерами на кассах самообслуживания при продаже алкоголя и табака встаёт вопрос хранения данных, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. Бизнес просит Мишустина вернуть налоговые вычеты на онлайн-кассы

"Технология биометрии сегодня безопасна. Ее активно используют множество крупных точек. Например, можно оплатить проезд в метро, проходя через турникеты — не прикладывая карту, или оплатить еду в ряде кафе… Важно понять, как эти данные хранятся. Дело в том, что если у пользователя украдут данные паспорта, номера телефона, даже номер карты — эти данные можно сменить. А вот в случае утечки биометрии это самая серьезная проблема, с которой могут столкнуться пользователи", — заявил Зыков, отвечая на вопрос о безопасности и рисках применения технологии биометрии на кассах самообслуживания в торговых сетях.

Отметив, что при этом биометрия не хранится в чистом виде — то есть у оператора персональных данных нет фото или видео пользователя. "Все это хранится в виде хэша — то есть эталонных данных о внешности человека. И при исследовании внешности система использует эти данные и по ним делает вывод, с какой степенью вероятности человек на фото/видео соответствует тому, что сейчас проходит авторизацию для проведения транзакции", — указал он.

"Далее выбирается какой-то порог. Например, те, кто ниже 90% не проходят. О безопасности системы говорить можно только в том случае, когда понятно, как проходит идентификация юзера и какие данные и как хранятся", — пояснил Зыков.

До этого директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов сообщил, что компания направила в Минцифры запрос для разъяснения использования биометрических персональных данных для авторизации продажи алкоголя и табака на кассах самообслуживания (КСО).

"Основным преимуществом такого подхода для клиента станет отсутствие необходимости в дополнительном согласовании со стороны оператора КСО приобретения алкоголя и табака, что позволит существенно сократить время его покупки, а также разгрузит оператора. … Рассчитываем, что указанный инновационный способ подтверждения возраста покупателя будет востребованным среди покупателей", — полагает Богданов.

В свою очередь, в "Магните" сообщили РИА Новости, что идентификацию покупателей по цифровому паспорту ритейлер видит как более перспективный сегодня способ верификации возраста. Также подчеркнув, что любая цифровая идентификация позволит автоматизировать администрирование процесса верификации, повысить его скорость и эффективность.