МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы во вторник впервые рассмотрит протокол за неудаление фейков в отношении компании Apple, сообщили РИА Новости в суде. Целевая атака на гаджеты Apple прекратилась после первой публикации о ней

Судебное заседание назначено в 10.00.

Протокол был составлен Роскомнадзором по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за распространение фейков о российской армии.

Санкция вменяемой статьи предусматриват штраф до 4 миллионов рублей.

Этот же суд во вторник в 10.30 рассмотрит аналогичный протокол в отношении стриммингового сервиса Twitch.