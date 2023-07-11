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Московский суд рассмотрит протокол в отношении Apple за неудаление фейков
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Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы во вторник впервые рассмотрит протокол за неудаление фейков в отношении компании Apple, сообщили РИА Новости в суде... ПРАЙМ, 11.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы во вторник впервые рассмотрит протокол за неудаление фейков в отношении компании Apple, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено в 10.00.
Протокол был составлен Роскомнадзором по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за распространение фейков о российской армии.
Санкция вменяемой статьи предусматриват штраф до 4 миллионов рублей.
Этот же суд во вторник в 10.30 рассмотрит аналогичный протокол в отношении стриммингового сервиса Twitch.