В итальянской IL Fatto Quotidiano проанализировали цели США на Украине
IL Fatto Quotidiano: США используют конфликт на Украине, чтобы отсрочить крах своей империи
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. США используют конфликт на Украине, чтобы отсрочить падение американской империи, утверждает в статье для итальянского издания IL Fatto Quotidiano обозреватель Пино Арлакки.
По его словам, сегодня уже никто не говорит об успехе Украины, а президент США Джо Байден отвергает попытки украинского президента Владимира Зеленского навязать Америке свою позицию.
Как считает автор, Байден вступил в предвыборную компанию и намерен "заморозить конфликт".
"Конечная ставка в нынешнем конфликте не имеет к ней (Украине. — прим. ред.) никакого отношения, — пишет Арлакки. —…На карту поставлено время и способ ухода Соединенных Штатов с капитанского мостика планеты".
В статье отмечается, что элита США осознает, что ее время вышло, мир стал многополярным, и теперь Вашингтон стремится максимально отсрочить "финал", заставляя платить за это свою союзников и вассалов.
https://1prime.ru/society/20230711/841046981.html
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