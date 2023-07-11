МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. США используют конфликт на Украине, чтобы отсрочить падение американской империи, утверждает в статье для итальянского издания IL Fatto Quotidiano обозреватель Пино Арлакки. Власти США не смогли полностью исключить риск наступления рецессии

По его словам, сегодня уже никто не говорит об успехе Украины, а президент США Джо Байден отвергает попытки украинского президента Владимира Зеленского навязать Америке свою позицию.

Как считает автор, Байден вступил в предвыборную компанию и намерен "заморозить конфликт".

"Конечная ставка в нынешнем конфликте не имеет к ней (Украине. — прим. ред.) никакого отношения, — пишет Арлакки. —…На карту поставлено время и способ ухода Соединенных Штатов с капитанского мостика планеты".

В статье отмечается, что элита США осознает, что ее время вышло, мир стал многополярным, и теперь Вашингтон стремится максимально отсрочить "финал", заставляя платить за это свою союзников и вассалов.