МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Контакты между НАТО и Россией в настоящее время не осуществляются, однако канал связи на случай необходимости остается открытым, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол России в Бельгии Александр Токовинин. В Турции назвали истинную причину "затягивания" Швеции в НАТО

Российский дипломат, отвечающий в настоящее время за контакты со штаб-квартирой НАТО в Брюсселе, комментировал предстоящий 11-12 июля саммит НАТО в Вильнюсе.