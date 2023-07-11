Посол рассказал о каналах связи между Россией и НАТО
Посол РФ в Бельгии Токовинин: канал связи между НАТО и Россией остается открытым
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Контакты между НАТО и Россией в настоящее время не осуществляются, однако канал связи на случай необходимости остается открытым, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол России в Бельгии Александр Токовинин.
Российский дипломат, отвечающий в настоящее время за контакты со штаб-квартирой НАТО в Брюсселе, комментировал предстоящий 11-12 июля саммит НАТО в Вильнюсе.
https://1prime.ru/society/20230711/841047396.html
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