МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Пользователи Twitter обвинили украинского президента Владимира Зеленского во лжи в связи с его заявлением о грядущем вступлении Украины в НАТО на саммите организации в Вильнюсе. Посол рассказал о каналах связи между Россией и НАТО

Пользователь с ником Król Olch адресовал президенту Украины риторический вопрос: "Украина не в НАТО, и НАТО никогда не будет воевать на Украине. Никто не станет умирать за нацистов и бандеровцев. Зачем ты врешь украинцам?"

А пользователь Ambassador Patel решил объяснить Зеленскому ситуацию: "Спустись на землю, кокаиновый мальчик, вы никогда не присоединитесь к НАТО. Вас используют для их собственной повестки".

Другой пользователь — sentletse — не стал тратить время на объяснения и сразу обвинил украинского лидера в глупости: "Ты слишком глуп, чтобы понять, что Украина — всего лишь пешка НАТО против России".

При этом комментатор Nose выдвинул более серьезные обвинения: "Ты продал все богатства своей страны для собственного обогащения".

А пользователь Dave Mac No/F No обвинил всю Украину целиком: "Надеюсь, присоединение вам будет недоступно на неопределенный срок. Украина — коррумпированная страна".