Более 20 туристов пропали при сплаве в Пермском крае
МЧС: группа из 22 туристов пропала при сплаве по реке Усьва в Пермском крае
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МОСКВА/УФА, 11 июл — ПРАЙМ. Группа из 22 туристов, половина из них — дети, пропала при сплаве по реке Усьва в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
"Поступила информация о невыходе с маршрута незарегистрированной туристической группы в составе 22 человек, в том числе 11 детей", — рассказал представитель пресс-службы ведомства.
Отмечается, что группа начала движение 4 июля из поселка Средняя Усьва. По данным министерства территориальной безопасность Пермского края, с туристами 9 июля в поселке Усьва Горнозаводского городского округа должен был встретиться их водитель, но группа не появилась.
В данный момент ведутся поиски.
https://1prime.ru/society/20230711/841050271.html
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