МОСКВА/УФА, 11 июл — ПРАЙМ. Группа из 22 туристов, половина из них — дети, пропала при сплаве по реке Усьва в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. На заводе "Промсинтез" в Самарской области погибли шесть человек

"Поступила информация о невыходе с маршрута незарегистрированной туристической группы в составе 22 человек, в том числе 11 детей", — рассказал представитель пресс-службы ведомства.

Отмечается, что группа начала движение 4 июля из поселка Средняя Усьва. По данным министерства территориальной безопасность Пермского края, с туристами 9 июля в поселке Усьва Горнозаводского городского округа должен был встретиться их водитель, но группа не появилась.

В данный момент ведутся поиски.