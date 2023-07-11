УФА, 11 июл — ПРАЙМ. Группу туристов, пропавшуу во время сплава в Пермском крае, видели живыми в 30 километрах до конца маршрута, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона. Более 20 туристов пропали при сплаве в Пермском крае

"Группу туристов видели возле села Безгодово, 30 километров до конца маршрута",- заявил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что все 22 человека живы и здоровы.

Группа туристов, половина из которых — дети, 4 июля справлялась по реке Усья. Водитель ожидал путешественников 9 июля в поселке Усьва, но туристы не явились. Спасатели и полицейские ведут поиски вторые сутки.