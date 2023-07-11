Пропавшие в Пермском крае туристы живы, сообщили в экстренных службах
Экстренные службы: очевидцы видели пропавших в Пермском крае туристов живыми и здоровыми
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УФА, 11 июл — ПРАЙМ. Группу туристов, пропавшуу во время сплава в Пермском крае, видели живыми в 30 километрах до конца маршрута, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона.
"Группу туристов видели возле села Безгодово, 30 километров до конца маршрута",- заявил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что все 22 человека живы и здоровы.
Группа туристов, половина из которых — дети, 4 июля справлялась по реке Усья. Водитель ожидал путешественников 9 июля в поселке Усьва, но туристы не явились. Спасатели и полицейские ведут поиски вторые сутки.
https://1prime.ru/society/20230711/841051687.html
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