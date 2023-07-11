МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Спрос на американское вооружение в связи с ситуацией на Украине усугубил зависимость Брюсселя от Вашингтона, говорится в статье New York Times. Счетпалата США сообщила, сколько Вашингтон потратили на безопасность Европы

По данным издания, до февраля прошлого года европейские страны тратили почти половину военного бюджета на закупки у американских компаний.

"Растущий спрос усугубил эту тенденцию… (Европа — ред.) заключает дорогостоящие многолетние контракты", — передает NYT.

Как отмечают авторы статьи, сославшись на аналитику Foreign Affairs, НАТО обеспечило влияние США в Европе "за бесценок" — всего за шесть процентов бюджета Пентагона.

"Запретив дублирование существующего потенциала и подтолкнув союзников к принятию нишевых ролей, НАТО заблокировала появление любых полуавтономных европейских сил, способных к независимым действиям", — сказано в материалах издания.

NYT добавляет, что действия альянса "обеспечили" неспособность европейцев самостоятельно себя защитить.

Кроме того, подчеркивают авторы статьи, в международных отношениях Европа также следует примеру НАТО. Так, издание напоминает о заявлении Германии относительно "ответственности" Брюсселя за Индо-Тихоокеанский регион.