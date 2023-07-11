Как отмечают авторы статьи, сославшись на аналитику Foreign Affairs, НАТО обеспечило влияние США в Европе "за бесценок" — всего за шесть процентов бюджета Пентагона.
"Запретив дублирование существующего потенциала и подтолкнув союзников к принятию нишевых ролей, НАТО заблокировала появление любых полуавтономных европейских сил, способных к независимым действиям", — сказано в материалах издания.
NYT добавляет, что действия альянса "обеспечили" неспособность европейцев самостоятельно себя защитить.
Кроме того, подчеркивают авторы статьи, в международных отношениях Европа также следует примеру НАТО. Так, издание напоминает о заявлении Германии относительно "ответственности" Брюсселя за Индо-Тихоокеанский регион.
https://1prime.ru/society/20230711/841052289.html
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