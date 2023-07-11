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Франция передаст Украине ракеты большой дальности
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Франция передаст Украине ракеты большой дальности для "ударов вглубь", заявил президент страны Эммануэль Макрон. Французский лидер во вторник прибыл в Вильнюс для участия в... ПРАЙМ, 11.07.2023
общество , технологии, новости, франция, украина, ракета
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл — ПРАЙМ. Франция передаст Украине ракеты большой дальности для "ударов вглубь", заявил президент страны Эммануэль Макрон.
Французский лидер во вторник прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО.
"Я принял решение увеличить поставки вооружения и оборудования Украине, позволить им наносить удары вглубь", — сказал Макрон.
По данным телеканала LCI, речь идет об англо-французских крылатых ракетах большой дальности Scalp.
Как отметил Макрон, Франция придерживается доктрины, согласно которой Украине "позволено" защищать свою территорию.