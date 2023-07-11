БРЮССЕЛЬ, 11 июл — ПРАЙМ. Франция передаст Украине ракеты большой дальности для "ударов вглубь", заявил президент страны Эммануэль Макрон. Медведев предложил Макрону перейти на сторону Франции

Французский лидер во вторник прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО.

"Я принял решение увеличить поставки вооружения и оборудования Украине, позволить им наносить удары вглубь", — сказал Макрон.

По данным телеканала LCI, речь идет об англо-французских крылатых ракетах большой дальности Scalp.

Как отметил Макрон, Франция придерживается доктрины, согласно которой Украине "позволено" защищать свою территорию.