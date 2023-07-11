Названа сумма, направленная из маткапитала на улучшение жилищных условий
На улучшение жилищных условий в 2022 году направили 335,7 миллиарда рублей из маткапитала
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Около 335,7 миллиардов рублей из средств материнского капитала было направлено на улучшение жилищных условий в 2022 году, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
"Как и прежде, граждане чаще всего направляют средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. На эти цели (пенсионный — ред.) фонд направил в 2022 году 335,7 миллиарда рублей или 88% от общей суммы расходов по этому направлению", — сказал Чирков во время пленарного заседания в Государственной думе.
По его словам, другое популярное направление маткапитала — образование детей. В прошлом году родители направили на эти цели 20 миллиардов рублей или более 5% от общей суммы расходов.
https://1prime.ru/society/20230711/841053969.html
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