МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Около 335,7 миллиардов рублей из средств материнского капитала было направлено на улучшение жилищных условий в 2022 году, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. Путин обязал Соцфонд информировать россиян о суммах пенсионных накоплений

"Как и прежде, граждане чаще всего направляют средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. На эти цели (пенсионный — ред.) фонд направил в 2022 году 335,7 миллиарда рублей или 88% от общей суммы расходов по этому направлению", — сказал Чирков во время пленарного заседания в Государственной думе.

По его словам, другое популярное направление маткапитала — образование детей. В прошлом году родители направили на эти цели 20 миллиардов рублей или более 5% от общей суммы расходов.