ПАРИЖ, 11 июл — ПРАЙМ. Франция намерена поставить Украине 50 ракет большой дальности Scalp, передает агентство Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник. Конфликт на Украине укрепил позиции США в Европе, пишет NYT

Издание ранее сообщало, что Париж начал поставки Scalp. При этом Киев заверил, что будет применять крылатые ракеты только в пределах "международно признанных границ" Украины.

"Речь шла о 50 ракетах Scalp, произведенных европейским изготовителем MBDA", — подчеркивает Reuters.