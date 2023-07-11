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Франция поставит Украине 50 ракет большой дальности, пишет СМИ
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Франция намерена поставить Украине 50 ракет большой дальности Scalp, передает агентство Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник. Издание ранее сообщало, что... ПРАЙМ, 11.07.2023
общество , новости, франция, украина, ракеты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПАРИЖ, 11 июл — ПРАЙМ. Франция намерена поставить Украине 50 ракет большой дальности Scalp, передает агентство Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник.
Издание ранее сообщало, что Париж начал поставки Scalp. При этом Киев заверил, что будет применять крылатые ракеты только в пределах "международно признанных границ" Украины.
"Речь шла о 50 ракетах Scalp, произведенных европейским изготовителем MBDA", — подчеркивает Reuters.