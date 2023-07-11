ВАШИНГТОН, 11 июл — ПРАЙМ. США внесли в санкционный список главу сербской разведки, экс-министра внутренних дел страны Александра вулина, сообщил Минфин страны. Володин заявил, что правительство достойно справилось с санкциями

Экс-глава МВД и Минобороры Сербии Александр Вулин занял должность руководителя Агентства безопасности и информации (БИА) в декабре прошлого года.

Вулин во время визита в Москву в августе 2022 года встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он заявлял, что Сербия единстенная в европе страна, которая не присоединилась к "антироссийской истерии".

Участники антипровительственных протестов в Сербии назвали отставку Вулина одним из требований к властям.