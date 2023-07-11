На Кубани задержали подозреваемого в причастности к убийству Ржицкого
СК: в Краснодарском крае задержали мужчину, подозреваемого к убийству офицера Ржицкого
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Подозреваемый в причастности к убийству замглавы городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого задержан в Краснодарском крае, сообщил Следственный комитет России.
"В Краснодарском крае следователями СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержан мужчина 1959 года рождения, который проверяется следствием на причастность к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого", — отметили в ведомстве.
О смерти Ржицкого РИА Новости рассказала пресс-служба администрации Краснодара. Как заявлял источник агентства, офицера застрелили.
Станислав Ржицкий был внесен в базу скандального украинского ресурса "Миротворец". Сейчас на его фотографии стоит статус "ликвидирован".
Глава разведуправления украинского минобороны Кирилл Буданов подчеркивал, что ведомство не причастно к убийству Ржицкого.
https://1prime.ru/society/20230711/841056362.html
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