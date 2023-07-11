МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Подозреваемый в причастности к убийству замглавы городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого задержан в Краснодарском крае, сообщил Следственный комитет России. Краснов призвал сконцентрироваться на профилактике нарушений бизнеса

"В Краснодарском крае следователями СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержан мужчина 1959 года рождения, который проверяется следствием на причастность к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого", — отметили в ведомстве.

О смерти Ржицкого РИА Новости рассказала пресс-служба администрации Краснодара. Как заявлял источник агентства, офицера застрелили.

Станислав Ржицкий был внесен в базу скандального украинского ресурса "Миротворец". Сейчас на его фотографии стоит статус "ликвидирован".

Глава разведуправления украинского минобороны Кирилл Буданов подчеркивал, что ведомство не причастно к убийству Ржицкого.