МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Первое заседание только что созданного Совета НАТО-Украина пройдет в среду в Вильнюсе под председательством генсека альянса Йенса Столтенберга и с участием Владимира Зеленского. Медведев подвел предварительные итоги саммита НАТО

Во вторник в заявлении по итогам первого дня саммита в Вильнюсе лидеры НАТО объявили о создании совета, который должен прийти на смену комиссии НАТО-Украина. Сообщалось, что в отличие от комиссии, которая носила характер платформы для дискуссий, в совете могут приниматься конкретные практические решения по сотрудничеству.

"Мы приняли решение создать Совет НАТО-Украина, в котором союзники и Украина будут заседать на условиях равноправия для продвижения политического диалога, взаимодействия и сотрудничества", — говорится в коммюнике. В том числе Совет НАТО-Украина, как ожидается, должен будет способствовать евроатлантическим устремлениям Украины, то есть ее желанию стать полноценным членом альянса.

При этом пока такая перспектива, озвученная впервые еще на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, остается туманной. Многочисленные призывы направить приглашение Киеву или хотя бы обозначить сроки принятия такого решения остались без ответа. В итоговом заявлении вильнюсского саммита говорится, что приглашение Украине направят, "когда союзники согласятся на это и будут выполнены условия".

На призывы Зеленского определиться по срокам вступления Украины в НАТО Столтенберг ответил, что "в процессе присоединения к НАТО вообще отсутствуют какие-либо четкие временные рамки". "Если вы посмотрите на все процедуры вступления, они не предусматривают временных рамок и основаны на выполнении условий", — заявил он на пресс-конференции в Вильнюсе.

При этом генсек альянса указал, что для Украины сейчас самое важное — в принципе сохраниться как суверенное государство в Европе, потому что "если Украина не победит, вопрос о ее членстве вообще стоять не будет".