Экс-разведчик США Риттер: результаты саммита НАТО еще больше деморализуют ВСУ
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Отказ НАТО принимать Украину по итогам саммита в Вильнюсе приведет к деморализации ВСУ, заявил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty офицер разведки ВС США в отставке Скотт Риттер.
Он отметил, что "сейчас альянс фактически говорит Украине: просто продолжайте умирать, ребята".
Как считает Риттер, результаты саммита НАТО в Вильнюсе приведут к еще большей потери морального духа среди ВСУ из-за несбывшихся надежд. Ведь путем контрнаступления ВСУ намеревались доказать, что Украина достойна поддержки со стороны Североатлантического альянса, однако не получили отдачи, на которую надеялись, сказал экс-разведчик.
Вместе с тем Риттер указал, что Украина сама выбрала путь, который привел ее к большому количеству потерь среди личного состава. Сейчас украинские силы почти полностью разгромлены, а поставленная западная техника оказалась уничтожена, подытожил разведчик.
https://1prime.ru/society/20230712/841057881.html
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