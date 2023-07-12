МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Отказ НАТО принимать Украину по итогам саммита в Вильнюсе приведет к деморализации ВСУ, заявил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty офицер разведки ВС США в отставке Скотт Риттер. В Вильнюсе пройдет первое заседание Совета НАТО-Украина

Он отметил, что "сейчас альянс фактически говорит Украине: просто продолжайте умирать, ребята".

Как считает Риттер, результаты саммита НАТО в Вильнюсе приведут к еще большей потери морального духа среди ВСУ из-за несбывшихся надежд. Ведь путем контрнаступления ВСУ намеревались доказать, что Украина достойна поддержки со стороны Североатлантического альянса, однако не получили отдачи, на которую надеялись, сказал экс-разведчик.

Вместе с тем Риттер указал, что Украина сама выбрала путь, который привел ее к большому количеству потерь среди личного состава. Сейчас украинские силы почти полностью разгромлены, а поставленная западная техника оказалась уничтожена, подытожил разведчик.