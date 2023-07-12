МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. ABW (Агентство внутренней безопасности Польши) действует сюрреалистично из-за мнимой угрозы российского шпионажа, сообщил в материале для издания Myśl Polska обозреватель Конрад Рекас. Польша возглавила один из европейских рейтингов, который ей не понравится

Он написал: "Хоть сюрреализм действий ABW налицо, <…> последствия самые серьезные и реальные. Истерия "русские под каждой кроватью" — это не просто предвыборная уловка или дымовая завеса для отсутствия реальных успехов нынешней команды (правительства — прим. ред.)"

Рекас утверждает, что меры правительства Польши по борьбе со шпионажем со стороны России — это попытка Польши освободить свои территории от действий общеприменимого права.

Он выразил уверенность, что формула "неосознанного шпионажа", которую ввели в уголовный кодекс Польши, является ликвидационной и репрессивной мерой, нацеленной против независимой и оппозиционной деятельности в стране.

При этом обозреватель напомнил, что ранее в Польше задержали граждан по подозрению в шпионаже в пользу России. В частности, обвинения были предъявлены нескольким "железнодорожным энтузиастам", фотографировавшим составы, хоккеисту Максиму Сергееву, многочисленным критикам поддержки Украины и другим.