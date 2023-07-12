МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Член Конгресса Марджори Тейлор Грин внесла поправки в проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год о выходе Соединенных Штатов из НАТО и приостановке помощи Киеву, о чем она сообщила в Twitter. В США заметили мрачный сигнал НАТО Зеленскому

"Сегодня я подала шесть поправок, запрещающих отправку любых дополнительных средств, оружия, боеприпасов или других ресурсов на Украину до тех пор, пока не будет достигнуто дипломатическое решение", — написала Грин.

Примечательно, что одна из предложенных поправок предписывает президенту США Джо Байдену предпринять шаги, которые могут стать необходимыми для выхода США из Североатлантического альянса.

Помимо этого, конгрессвумен инициировала запрет на поставки Киеву истребителей F-16 и ракет большой дальности.