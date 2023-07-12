МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Пожар произошел на площади 240 "квадратов" в Ангарске Иркутской области на установке по переработке нефтепродуктов, сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС России. ИНК запустила гелиевый завод в Иркутской области

"В 07.22 (02.22 мск) поступило сообщение о пожаре на частной установке для отделения легких фракций бензина из нефтепродукта по адресу Ангарск, промзона, дорога 15а. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела установка на площади 240 квадратных метров. Производится охлаждение рядом стоящих цистерн, готовится пенная атака для ликвидации открытого горения", — говорится в сообщении.

Уточняется, что горение ликвидируют девять пожарных расчетов, пострадавших нет.