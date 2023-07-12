МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Шведский активист решил сжечь устав НАТО вместо Корана в связи я тем, что Турция согласилась ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс, пишет газета Aftonbladet. В Конгрессе призвали к выходу США из НАТО и прекращению помощи Украине

Как сообщает издание, 29-летний житель шведского города Хельсингборга по имени Лукас, получивший разрешение полиции на сожжение Корана, заявил, что решил устроить демонстративное сожжение священной книги мусульман, чтобы замедлить процесс вступления Швеции в Североатлантический альянс.

Однако после известия о том, что Турция согласилась признать членство Швеции в НАТО, Лукас изменил свое мнение и решил сжечь устав организации.