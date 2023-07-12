"Мошеловка": интернет-мошенники перешли из соцсетей и форумов в чаты в мессенджерах
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Интернет-"попрошайки", за которыми скрываются мошенники, пытающиеся выманить у россиян средства, мигрировали из тематических групп и форумов в чаты в мессенджерах WhatsApp и Telegram, их активность там за последние полгода выросла в несколько раз, сообщила РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заёмщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова.
Журналист РИА Новости обнаружил, что в чате для матерей в WhatsApp появляется участник, который просит о финансовой помощи якобы для его больного ребенка. Несмотря на то, что просящего время от времени удаляли из сообщества, он там появлялся снова, но уже под другими именами, но с теми же просьбами о помощи.
Как пояснила Храпунова, попрошайничество распространено не только на городских площадях и в других людных местах, но и в интернет-пространстве – "ни для кого не секрет, что это огромный нелегальный бизнес, спекулирующий на отзывчивости и доверчивости граждан". По ее словам, призывы с просьбами о финансовой помощи "нуждающимся" раньше распространялись в основном в группах социальных сетей и на форумах, объединяющих эмпатичных людей, готовых оказывать помощь нуждающимся, – матерей, волонтёров, любителей животных и просто отзывчивых граждан.
"После появления в мессенджерах возможностей организовывать групповые чаты, объединяющие единомышленников, мошенники мигрировали в эти чаты. За счёт большей популярности и распространённости WhatsApp, "попрошайки" присутствовали в основном на этой площадке в чатах мамочек, зоозащитников, домовых, районных и родительских чатах", — рассказала Храпунова.
Однако с появлением возможности создавать программы-боты в Telegram, этот мессенджер стал для злоумышленников более привлекательным, добавила она. Боты находят чаты, объединённые "нужной" идеей и одномоментно во всех публикуют просьбы о помощи, имитируя поведение живого человека, нуждающегося в финансовой поддержке, добавила она. Но при этом, по ее словам, в WhatsApp "попрошаек" меньше не стало.
"В последние полгода злоумышленников с фальшивыми сборами и просьбами о помощи стало в разы больше. Мы выявили за полгода 2023 года в три раза больше сигналов о таких мошенниках, чем за весь 2021 и 2022 годы", — заключила Храпунова.
https://1prime.ru/society/20230712/841059408.html