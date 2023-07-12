МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Интернет-"попрошайки", за которыми скрываются мошенники, пытающиеся выманить у россиян средства, мигрировали из тематических групп и форумов в чаты в мессенджерах WhatsApp и Telegram, их активность там за последние полгода выросла в несколько раз, сообщила РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заёмщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова. Мошенники придумали новую уловку для обмана клиентов российских банков

Журналист РИА Новости обнаружил, что в чате для матерей в WhatsApp появляется участник, который просит о финансовой помощи якобы для его больного ребенка. Несмотря на то, что просящего время от времени удаляли из сообщества, он там появлялся снова, но уже под другими именами, но с теми же просьбами о помощи.

Как пояснила Храпунова, попрошайничество распространено не только на городских площадях и в других людных местах, но и в интернет-пространстве – "ни для кого не секрет, что это огромный нелегальный бизнес, спекулирующий на отзывчивости и доверчивости граждан". По ее словам, призывы с просьбами о финансовой помощи "нуждающимся" раньше распространялись в основном в группах социальных сетей и на форумах, объединяющих эмпатичных людей, готовых оказывать помощь нуждающимся, – матерей, волонтёров, любителей животных и просто отзывчивых граждан.

"После появления в мессенджерах возможностей организовывать групповые чаты, объединяющие единомышленников, мошенники мигрировали в эти чаты. За счёт большей популярности и распространённости WhatsApp, "попрошайки" присутствовали в основном на этой площадке в чатах мамочек, зоозащитников, домовых, районных и родительских чатах", — рассказала Храпунова.

Однако с появлением возможности создавать программы-боты в Telegram, этот мессенджер стал для злоумышленников более привлекательным, добавила она. Боты находят чаты, объединённые "нужной" идеей и одномоментно во всех публикуют просьбы о помощи, имитируя поведение живого человека, нуждающегося в финансовой поддержке, добавила она. Но при этом, по ее словам, в WhatsApp "попрошаек" меньше не стало.

"В последние полгода злоумышленников с фальшивыми сборами и просьбами о помощи стало в разы больше. Мы выявили за полгода 2023 года в три раза больше сигналов о таких мошенниках, чем за весь 2021 и 2022 годы", — заключила Храпунова.