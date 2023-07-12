МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Пользователи Twitter осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о саммите НАТО в Вильнюсе. Активист, планировавший сжечь Коран, передумал и решил сжечь устав НАТО

Украинский лидер написал: "Наша безопасность — главный приоритет, и я благодарен нашим партнерам за их стремление сделать новые шаги. Больше оружия нашим воинам, больше защиты жизни для всей Украины". Однако у многих пользователей эти слова вызвали скепсис.

Так, комментатор с ником Paul A. Szypula отметил: "Обратите внимание, как он говорит о большем количестве оружия для солдат, а не о мире. Он не заинтересован в окончании конфликта. Зеленский хочет постоянного притока денег, чтобы он мог обогатиться, пока умирают невинные украинцы и русские".

А пользователь TiredofTyranny061 просто вынес Зеленскому приговор: "Тебе отказали сегодня. Ты — единственный, кто продолжает настаивать на войне вместо мира, и ты проиграл. Кажется, все, кроме тебя, это понимают".

При этом комментатор Chris | EndMediaDivide выразил надежду как раз на понимание: "Украинцы начнут понимать, что НАТО использует их".

"Сворачивайся, шеф, все кончено. Иди и начни переговоры с Россией, пока у тебя есть страна, во благо твоего народа", — посоветовал Happy Sandwich.

"Никакой работы, только попрошайничество", — прокомментировал Johnny.