Критика Зеленского рассердила делегацию США в Вильнюсе, пишет WP
Washington Post: делегация США в Вильнюсе пришла в ярость от критики Зеленским НАТО
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Твит Владимира Зеленского с критикой решения НАТО по Украине разгневал американскую делегацию в Вильнюсе, сообщает Washington Post.
Сейчас в Вильнюсе проходит саммит НАТО. Лидеры государств-членов утвердили пакет помощи Киеву, рассчитаный на несколько лет. Как отмечал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, организация предоставит поддержку для достижения совместимости с НАТО, а также сократит процесс присоединения к альянсу до одного этапа путем формирования Совета НАТО-Украина и отмены условия выполнения плана действий по членству. Кроме того, подчеркивал генсек, участники саммита подтвердили, что Киев присоединится к альянсу, когда лидеры решат, что страна соблюла все условия.
Зеленский, комментируя заявление НАТО в Twitter, назвал отсутствие временных рамок для приглашения Украины в альянс абсурдным. По его словам, такое решение показывает отсутствие готовности "впустить" Киев.
"По словам чиновника, знакомого с ситуацией и говорившего на условиях анонимности, члены делегации США были в ярости из-за твита Зеленского", — пишет Washington Post.
https://1prime.ru/society/20230712/841060690.html
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