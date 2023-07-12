МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Твит Владимира Зеленского с критикой решения НАТО по Украине разгневал американскую делегацию в Вильнюсе, сообщает Washington Post. Активист, планировавший сжечь Коран, передумал и решил сжечь устав НАТО

Сейчас в Вильнюсе проходит саммит НАТО. Лидеры государств-членов утвердили пакет помощи Киеву, рассчитаный на несколько лет. Как отмечал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, организация предоставит поддержку для достижения совместимости с НАТО, а также сократит процесс присоединения к альянсу до одного этапа путем формирования Совета НАТО-Украина и отмены условия выполнения плана действий по членству. Кроме того, подчеркивал генсек, участники саммита подтвердили, что Киев присоединится к альянсу, когда лидеры решат, что страна соблюла все условия.

Зеленский, комментируя заявление НАТО в Twitter, назвал отсутствие временных рамок для приглашения Украины в альянс абсурдным. По его словам, такое решение показывает отсутствие готовности "впустить" Киев.

"По словам чиновника, знакомого с ситуацией и говорившего на условиях анонимности, члены делегации США были в ярости из-за твита Зеленского", — пишет Washington Post.