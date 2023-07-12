Захарова назвала цену гарантий безопасности Украине от G7
Захарова: ценой гарантии безопасности Украине от G7 является очищение ее от украинцев
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Украина должна заплатить "Группе семи" за гарантии безопасности очищением своих территорий от украинцев западным оружием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Украинский министр обороны Алексей Резников ранее пожелал узнать цену гарантий безопасности от "Большой семерки".
"Это просто одесская юморина", — прокомментировала Захарова заявление главы украинского ведомства.
По ее словам, Киев заплатит территориями, очищенными от украинцев западными вооружениями. Захарова добавила, что должно остаться достаточно людей для обслуживания "натовских контингентов".
"На принудительные работы в Западную Европу угонять уже никого не надо — они сами туда приехали", — подчеркнула она.
https://1prime.ru/society/20230712/841063543.html
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