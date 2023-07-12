МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Мошенники придумали уловку с поддельными сайтами по проверке сотрудников российских банков или полиции, таким образом они вызывают доверие у потенциальной жертвы и убеждают ее оформить кредит и отправить все средства на счета злоумышленников, сообщил Сбербанк. Сбербанк выдал рекордный объем кредитов россиянам в июне

"Чтобы вызвать доверие у собеседника, мошенники создают фейковые сайты, на которых якобы можно проверить, действительно ли вам звонит настоящий сотрудник банка или полиции. Один из подобных сайтов — "Единый государственный реестр", который якобы принадлежит Банку России, — выявлен Сбером", — говорится в сообщении.

Киберпреступники уверяют клиентов, что это официальная база данных, содержащая сведения о сотрудниках российских банков. Сайт содержит фотографии реально существующих публичных деятелей из банковской сферы, а также ссылки на официальные сайты известных банков и портал "Госуслуги".

Схема обмана строится так: сначала звонит якобы сотрудник Следственного комитета РФ и сообщает, что деньги на счетах жертвы находятся в опасности, и чтобы их спасти, необходимо действовать по инструкции так называемого специалиста Банка России, затем мошенник переводит разговор на подельника. Далее уже лжеспециалист ЦБ предлагает жертве убедиться в достоверности сообщаемой информации, для чего нужно зайти на сайт "Единого государственного реестра", где можно проверить "личный идентификатор сотрудника", указали в "Сбере".

После ввода номера, названного мошенником, жертва видит должность, информацию о квалификации и другие выдуманные характеристики "работника Банка России". Чтобы усилить эффект, мошенник предлагает ввести "идентификатор для проверки клиента": после такого запроса клиент видит поддельную информацию о попытках мошенничества с его денежными средствами и рекомендацию следовать инструкциям сотрудника, который с ним связался.

"Далее мошенник убеждает клиента оформлять кредиты в разных банках для того, чтобы "отменить займы, которые пытаются взять от его имени злоумышленники", и перевести взятые в кредит деньги на "безопасный счет", на самом деле принадлежащий киберпреступникам", — рассказали в банке.