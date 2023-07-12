МИД Финляндии: въезд через страну по турвизе для россиян в другие страны Евросоюза закрыт
ХЕЛЬСИНКИ, 12 июл — ПРАЙМ. Россияне с краткосрочной шенгенской турвизой не смогут въехать в страны европейского союза через Финляндию, но смогут выехать, заявил финский МИД.
"Решением правительства Финляндии от 30 сентября 2022 года был ограничен въезд российских граждан с целью туризма, в том числе туристический транзит через Финляндию в другие страны Еврозоны", — рассказали РИА Новости в ведомстве.
При этом, гражданам России разрешили транзит через Финляндию в государства, которые не входят в ЕС, при "незамедлительном перемещении в аэропорт" на рейс, а также покидать Европейский союз через финно-российскую границу.
Отмечается, что россияне, постоянно проживающие в ЕС, граждане Евросоюза и члены их семей не подвергнутся действию ограничений, за исключением транзита россиян-родственников граждан ЕС через Финляндию.
Помимо этого, сезонные работники м краткосрочной визой, бизнесмены (с 10 июля без права транзита в другие страны ЕС), прибывающие на лечение, другие россияне, способные обосновать веской причиной необходимость нахождения в ЕС, смогут въехать на территорию Финляндии.
https://1prime.ru/society/20230712/841064270.html