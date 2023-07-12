ХЕЛЬСИНКИ, 12 июл — ПРАЙМ. Россияне с краткосрочной шенгенской турвизой не смогут въехать в страны европейского союза через Финляндию, но смогут выехать, заявил финский МИД. Финские фермеры жалуются, что украинские беженцы не хотят на них работать

"Решением правительства Финляндии от 30 сентября 2022 года был ограничен въезд российских граждан с целью туризма, в том числе туристический транзит через Финляндию в другие страны Еврозоны", — рассказали РИА Новости в ведомстве.

При этом, гражданам России разрешили транзит через Финляндию в государства, которые не входят в ЕС, при "незамедлительном перемещении в аэропорт" на рейс, а также покидать Европейский союз через финно-российскую границу.

Отмечается, что россияне, постоянно проживающие в ЕС, граждане Евросоюза и члены их семей не подвергнутся действию ограничений, за исключением транзита россиян-родственников граждан ЕС через Финляндию.

Помимо этого, сезонные работники м краткосрочной визой, бизнесмены (с 10 июля без права транзита в другие страны ЕС), прибывающие на лечение, другие россияне, способные обосновать веской причиной необходимость нахождения в ЕС, смогут въехать на территорию Финляндии.