В Британии посоветовали Киеву быть более благодарным, пишет СМИ
Guardian: министр Уоллес посоветовал Киеву быть более благодарным за помощь Запада
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Глава британского Минобороны Бен Уоллес призвал Украину проявить большую благодарность Западу за предоставляемую поддержку, пишет газета Guardian.
Как отмечает издание, Уоллес на полях саммита НАТО в Вильнюсе подчеркнул, что западные страны хотели бы увидеть "немного благодарности" за поставки Киеву вооружений.
"Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда я проехал 11 часов, чтобы получить список", — напомнил британский минист о своем визите на Украину для получения перечня необхродимого оружия.
https://1prime.ru/society/20230712/841064976.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.