МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Глава британского Минобороны Бен Уоллес призвал Украину проявить большую благодарность Западу за предоставляемую поддержку, пишет газета Guardian. Критика Зеленского рассердила делегацию США в Вильнюсе, пишет WP

Как отмечает издание, Уоллес на полях саммита НАТО в Вильнюсе подчеркнул, что западные страны хотели бы увидеть "немного благодарности" за поставки Киеву вооружений.

"Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда я проехал 11 часов, чтобы получить список", — напомнил британский минист о своем визите на Украину для получения перечня необхродимого оружия.