МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Надзорным органам следует наказывать за неэффективную работу только директоров образовательных учреждений или органов местного самоуправления с финансово обеспеченными обязательствами, необходимо проработать соответствующий акт, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Володин заявил, что правительство достойно справилось с санкциями

Депутат в ходе пленарного заседания напомнил, что прокуратура и другие контрольно-надзорные органы при проверках, например, садиков и школ не учитывают наличие у них финансирования. "И у нас получаются директора садиков и школ рецидивисты", прокомментировал он ситуацию.

Володин подчеркнул, что родители учеников и воспитанников "говорят, ну что там издеваются над нашим директором школы или садика, потому что денег-то ему не дают". Также, добавил он, ситуация с наказанием за невыполнение обязанностей, которые финансово не подкреплялись, проявляется и на уровне муниципалитетов.

На этом фоне Володин призвал составить один документ, согласно которому надзорные органы будут проверять те структуры, которые обеспечены финансированием, но расходуют средства неэффективно.

"Мы действительно хотим защитить директоров школ и директоров садиков от неправомерных наказаний, также как глав поселений, у которых бюджета нет, только смета, от того, чтобы их наказывали за решения вопросов, которые финансово не подкреплены", — подчеркнул депутат.

По его словам, если такой акт примут, то ответственность ляжет на лица с финансами и соответствующими полномочиями.

"А не так — все переложили на стрелочника, как исторически все это было не раз", — подытожил спикер Госдумы.