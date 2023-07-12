МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Государства-члены "Группы семи" пообещали оказывать Украине долгосрочную военную поддержку, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление G7. В Британии посоветовали Киеву быть более благодарным, пишет СМИ

"Мы будем работать с Украиной над… двусторонними долгосрочными обязательствами в сфере безопасности чтобы гарантировать устойчивые силы, способные защитить Украину", — следует из документа.

Кроме того, "Большая семерка" обещала предоставить Украине оперативную помощь на случай возможного будущего конфликта с Россией.