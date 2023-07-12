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https://1prime.ru/society/20230712/841065799.html
G7 пообещала Украине долгосрочную помощь, сообщили СМИ
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Государства-члены "Группы семи" пообещали оказывать Украине долгосрочную военную поддержку, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление G7. "Мы будем работать с... ПРАЙМ, 12.07.2023
общество , новости, поддержка, украина, g7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Государства-члены "Группы семи" пообещали оказывать Украине долгосрочную военную поддержку, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление G7.
"Мы будем работать с Украиной над… двусторонними долгосрочными обязательствами в сфере безопасности чтобы гарантировать устойчивые силы, способные защитить Украину", — следует из документа.
Кроме того, "Большая семерка" обещала предоставить Украине оперативную помощь на случай возможного будущего конфликта с Россией.