МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете смены пола. Госдума обнулила НДПИ для проекта "Новатэка" на Ямале

Поправками, которые ранее были одобрены комитетом ГД по охране здоровья, предлагается аннулировать брак в случае, если один из супругов сменил пол. Изменения вносятся в 16 статью Семейного кодекса, где описаны условия прекращения брака. Также поправками предусматривается, что при наличии справки о смене пола человеку запретят усыновлять детей.

Отмечается, что на лиц, изменивших пол до дня вступления в силу закона о запрете смены пола, его нормы распространяться не будут.

Согласно поправкам, которые одобрил комитет, заключение о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния составляется ЗАГС в случае, если "представлено медицинское заключение врачебной комиссии медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения".

Также запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.

К смене пола, согласно проекту, не относятся медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с формированием половых органов у детей, по решению врачебной комиссии. Порядок выдачи решений и перечень медорганизаций будет утверждать правительство РФ.

Ранее Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала законодательно защитить российских детей, которые были усыновлены или находятся под опекой граждан в странах, где разрешена смена пола. Законопроект был внесен в Госдуму РФ в мае депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отмечал, что авторами инициативы стали "почти 400 парламентариев".

Володин отмечал, что в течение июля Госдума примет решение о запрете смены пола. В начале одного из пленарных заседаний Думы спикер ГД подчеркнул, что "не идет речи даже об операции". Володин отмечал, что ситуация, когда частные клиники "за 30-60 тысяч рублей" выдают справки, позволяющие сменить пол в документах, недопустима.

Спикер ГД напомнил, что три года назад граждане РФ проголосовали за конституцию, которая защищает "институт брака как союз мужчины и женщины". Также он отметил, что год назад были приняты законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ и педофилии.

Также в этот же день Госдума планирует рассмотреть во втором чтении проект, предусматривающий ограничения для физических лиц по объемам перемещения немаркированной никотинсодержащей продукции, в том числе изделий с нагреваемым табаком.