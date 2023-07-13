МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Россия не вернется к прежним отношениям с недружественными странами, а если они откажутся от антироссийского курса, Москва будет действовать с опорой на свои интересы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Лавров прокомментировал идею создания аналога SWIFT

"Возвращения к прежним отношениям с недружественными странами уже не будет. Если они вдруг решат отказаться от антироссийского курса, то мы посмотрим, о чем конкретно идет речь, и будем определяться с дальнейшей линией с опорой на наши интересы", — заявил Лавров в интервью изданию "Лента.ру".

Он напомнил, что после начала спецоперации США и другие страны НАТО и ЕС резко активизировали гибридную войну против России, которую они начали еще в 2014 году.

"Агрессивные шаги недружественных государств создают экзистенциальную угрозу для России. В этом нет никаких сомнений. Свое право на свободное и суверенное развитие нам придется отстаивать всеми имеющимися средствами", — подчеркнул министр.

Лавров отметил, что станы Глобального Востока и Юга не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и заинтересованы в развитии практического взаимодействия. "Со всеми ними разворачиваем планомерную работу в различных форматах сотрудничества в интересах совместного развития", — заявил он.

Министр напомнил, что в обновленной Концепции внешней политики России провозглашена цивилизационная миссия РФ как мировой державы, играющей уравновешивающую роль в международных делах. "На практике это означает, что наша страна не будет встраиваться в геополитические и геоэкономические конструкции, где у нас нет возможности защитить свои интересы", — подчеркнул Лавров.

"Вместе с друзьями и единомышленниками намерены содействовать формированию более справедливого миропорядка с опорой на цели и принципы Устава ООН в их полноте и взаимосвязи, и прежде всего на принцип суверенного равенства государств", — заключил он.