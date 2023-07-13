МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Каждый десятый россиянин ежедневно следит за курсом валют к рублю, а вот 20% граждан РФ это не интересует, выяснили аналитики банка "Открытие" в ходе исследования, результаты которого есть у РИА Новости. Опрос показал, какой отечественный автомобиль россияне считают идеальным

"Лишь 11% опрошенных ежедневно следят за валютными курсами… Раз в несколько дней смотрят на динамику курса рубля 18%. Еще 21% делают это не чаще чем раз в неделю", — узнали аналитики, проведя 1-10 июня исследование среди 1000 жителей городов РФ с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте 18-65 лет.

Чуть меньше трети (30%) россиян следят за валютным курсом крайне редко — не чаще чем раз в месяц. А вот пятая часть (20%) жителей РФ совсем не интересуются курсом иностранных валют к рублю. При этом тех, кто каждый день проверяет курс, больше всего в Уральском федеральном округе (18%), в Москве и Московской области (13%). А тех, кого это не волнует, больше всего в Южном (26%) и Приволжском (23%) федеральных округах.

Большинство опрошенных следят за курсами доллара (81%), евро (62%) и юаня (16%). Совсем мало респондентов интересуют турецкая лира (3%), казахстанский тенге (2%), йена, рупия и дирхам ОАЭ (по 1%). Самые популярные валюты для покупки у жителей РФ распределились практически так же. Большинство опрошенных за последний год покупали доллары (40%) и евро (15%), меньше брали юани (6%), лиры и тенге (по 2%). По 1% респондентов приобретали рупии и йены.

Среди тех, кто покупает зарубежную валюту, почти треть (31%) используют ее как средство накопления денег. Чаще всего так делают в Санкт-Петербурге и Ленобласти (37%) и Центральном федеральном округе (34%). "Для 25% причина покупки валюты — поездки за границу… О том, что вообще не покупают валюту, заявили 37%: больше всего на Дальнем Востоке (44%) и в Южном федеральном округе (42%), меньше всего в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Северо-Западном федеральном округе (по 28%)", — отметили аналитики.

"Лишь 13% удалось заработать на операциях купли-продажи валюты в 2022-2023 годах (3% — потому, что занимаются этим профессионально, 10% — по счастливой случайности). 7% потеряли за это время деньги на валютных сделках (из них 2% значительные). 49% сообщили, что не заработали и не потеряли. 31% затруднились с ответом на этот вопрос", — заключили аналитики.