МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. В кулуарах саммита НАТО многие были неприятно поражены упреками украинского президента Владимира Зеленского в адрес Североатлантического альянса, сообщила в своем YouTube-канале журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски. New York Times сообщила, чем Зеленский шантажировал НАТО

Она выразила уверенность, что из-за этих упреков у Зеленского "стало меньше друзей, даже если они это не высказали прямо", и отметила, что "такое потребительское отношение спровоцировало немало разговоров о том, что <…> он несет ответственность перед своим народом, а вовсе не НАТО".

По мнению ван Денски, у президента Украины, который ведет себя как "капризная примадонна", складывается ощущение, что весь мир ему должен.

"Подобные инциденты только провоцируют трещины, <…> что делает перспективы Украины намного более хрупкими", — подытожила журналистка.