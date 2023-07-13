МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. В Европе возмущены решением украинских беженцев отправиться в отпуск на родину, рассказывается в статье Hlavné správy. Медведев прокомментировал будущее совета Украина-НАТО

В материале сообщается, что, например, билеты из Чехии на Украину распроданы до середины августа — соответственно, многие беженцы едут на родину исключительно для отдыха, а затем планируют вернуться обратно.

Процитированный изданием словацкий политик Марек Курта заявил в этой связи: "Может, это удивляет только меня, но я что-то никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то ездил отдохнуть в зону боевых действий".

При этом он усомнился, что находящиеся в Европе украинцы действительно являются беженцами: "Как можно называть военными беженцами тех, кто едет "отдыхать" в страну, из которой бежал? Причем еще на пособия, которые получил в статусе беженца?"



Как уточняется в статье, на сегодняшний день в Чехии находятся около 320 тысяч украинских беженцев.