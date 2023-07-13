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2023
https://1prime.ru/society/20230713/841072463.html
Шведский активист сжег устав НАТО с разрешения властей, пишет СМИ
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Активист устроил в шведском Хельсингборге акцию сожжения устава НАТО, полиция выдала разрешение, на мероприятие собрались окого 200 человек, пишет Aftonbladet. Издание ранее... ПРАЙМ, 13.07.2023
общество , новости, швеция, нато, огонь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Активист устроил в шведском Хельсингборге акцию сожжения устава НАТО, полиция выдала разрешение, на мероприятие собрались окого 200 человек, пишет Aftonbladet.
Издание ранее сообщило, что 29-лений активист хотел сжечь Коран, но передумал и решил отправить в огонь устав НАТО. Так мужчина выражал протест против вступления Швеции в альянс.
"Человек, у которого было разрешение полиции, заявил перед примерно 200 зрителями, что он противник НАТО", — пишет газета.
По данным Aftonbladet, мероприятие прошло без происшествий.