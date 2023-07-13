МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Активист устроил в шведском Хельсингборге акцию сожжения устава НАТО, полиция выдала разрешение, на мероприятие собрались окого 200 человек, пишет Aftonbladet.

Владимир Зеленский

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Издание ранее сообщило, что 29-лений активист хотел сжечь Коран, но передумал и решил отправить в огонь устав НАТО. Так мужчина выражал протест против вступления Швеции в альянс.

"Человек, у которого было разрешение полиции, заявил перед примерно 200 зрителями, что он противник НАТО", — пишет газета.

По данным Aftonbladet, мероприятие прошло без происшествий.