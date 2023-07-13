ВАРШАВА, 13 июл — ПРАЙМ. Иностранных водителей в Польше обяжут подтвердить сертификатом знание польского языка. Польша нашла, в чем еще обвинить Россию, пишет СМИ

Соответствующая поправка внесена в проект закона о внесении изменений в ряд законов.

Согласно поправке, которую скоро должна рассмотреть профильная комиссия сената Польши, каждый водитель, выполняющий автомобильные перевозки — от пассажирских, грузовых до международных, должен иметь "сертификат о владении польским языком на уровне как минимум А2".

Данную поправку резко раскритиковали представители организаций-перевозчиков.

"Такое изменение может нанести смертельный удар по польскому автомобильному транспорту. В Польше в одночасье потеряют работу все водители, которые осуществляют автомобильные перевозки", — говорится в заявлении организации "Польский транспорт и логистика".

Отмечается, что поправка в нынешнем виде коснется и водителей-граждан Польши.

"Трудно надеяться, что какой-либо из водителей, даже поляк, говорящий на чистейшем литературном языке, будет иметь сертификат, указанный в поправке", — говорится в заявлении.

По данным этой организации, в польских компаниях на международных автомобильных грузовых перевозках заняты около 160 тысяч водителей — в основном из Украины и Белоруссии.

Экзамены на знание польского языка принимает специальная государственная комиссия. От момента записи на экзамен до момента получения сертификата обычно проходит полгода и более.