МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Каждый член НАТО заверил Владимира Зеленского в ходе прошедшего саммита в Вильнюсе, что Украина станет членом альянса, заявил министр обороны США Ллойд Остин, комментируя слова Зеленского об абсурдности отсутствия четких сроков присоединения к оборонному блоку. Западные журналисты рассказали о реакции НАТО на упреки Зеленского

"Было восхитительно сидеть в комнате и смотреть, как 31 страна заверила его (Зеленского — ред.) одна за другой, что он станет членом НАТО", — сообщил Остин в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос про слова Зеленского об абсурдности отсутствия сроков вступления в альянс.

Шеф Пентагона добавил, что Зеленский также получил заверения от всех членов оборонного блока, что они будут поддерживать его так долго, как это потребуется.

Ранее Остин заявил об уверенности в том, что Украина по завершении конфликта вступит в НАТО. По словам главы Пентагона, Украине для вступления в альянс нужны реформы, но "со временем они произойдут". Сроков возможного вступления в НАТО Остин не назвал, отметив, что все участники альянса согласны, что продвижение по этому направлению после завершения украинского конфликта должно идти насколько возможно быстро.

Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета НАТО-Украина и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.

Генсек организации Йенс Столтенберг также заявил, что для Украины "сейчас самое важное — сохраниться как суверенное государство в Европе, в противном случае разговор о членстве в НАТО вообще не будет иметь смысла".

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.