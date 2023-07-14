МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Немецкая газета Bild раскрыла подробности оборонного плана НАТО, разработанный на случай нападения со стороны России. СМИ: в Скандинавии началась битва за право стать домом для НАТО

Как сообщает издание, план, изложенный на 4,4 тысячи страниц, в частности, предусматривает, что главком силами НАТО имеет право принимать часть решений самостоятельно, без согласования с альянсом. При этом страны альянса должны взять на себя защиту стран восточного фланга. Например, Германии вменяется в обязанность защищать Литву, Великобритания отвечает за Эстонию, Канада — за Латвию.

Германии в плане отводится роль важнейшего логистического узла сил альянса. В соответствии с этой концепцией НАТО откроет в немецком Висбадене второй штаб сухопутных сил альянса. Первый штаб располагается в турецком Измире.

Вместе с тем НАТО, согласно плану, усилит защиту трубопроводов и других объектов критической инфраструктуры. Также должны быть усилены подразделения, оснащенные тяжелыми вооружениями, и системы ПВО, а кроме того, план предполагает увеличение запасов дальнобойных ракет и артиллерийских систем.