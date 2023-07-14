МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Вооруженные силы Великобритании находятся в плачевном состоянии, в связи с чем Соединенное Королевство стало обузой для НАТО, — такое мнение в беседе с журналистом Гарландом Никсоном в его блоге на YouTube высказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Bild раскрыла детали оборонного плана НАТО на случай "российской агрессии"

Он отметил: "Остальные участники альянса уже задаются вопросом, почему в его структурах столько британцев? Все возмущаются: "Их больше в НАТО, чем в самой британской армии". Многие негодуют из-за того, что военные возможности Лондона не соответствуют его статусу и положению. Армия королевства настолько ослабла, что нахождение страны в альянсе контрпродуктивно".

Также с проблемой деградации вооруженных сил, по оценке Риттера, столкнулась и Германия. В то же время он подчеркнул, что в Североатлантическом альянсе есть два государства, которые действительно занимаются своими силовыми структурами и вкладывают значительные средства в их развитие — это США и Польша.

Как считает разведчик, к сегодняшнему дню некогда могущественный Североатлантический альянс стал своей тенью и не способен одержать победу в современном конфликте.