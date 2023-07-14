МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Мужчины и женщины в России ходят в продовольственный магазин в среднем 7-8 раз за месяц, приобретая "набор" из 6 товаров, в топе покупок — бананы, сахар и картофель, следует из данных анализа программы лояльности "Х5 Клуб", с которыми ознакомилось РИА Новости. Inventive Retail Group запустила в России новые мультибрендовые магазины

"И мужчины, и женщины в среднем посещают магазины 7-8 раз в месяц и приобретают набор из 6 товаров. В топе продаж вне зависимости от пола покупателя оказываются бананы (женщины в первом полугодии приобрели их более 33 тысяч тонн, а мужчины — более 20 тысяч тонн), сахар-песок, картофель и тушки цыпленка бройлера. Бананы при этом у женщин попадают в каждый 13-й чек, а у мужчин — в каждый 15-й", — говорится в исследовании.

При этом на четвертом месте по количеству приобретенных позиций за первое полугодие у женщин оказалась капуста, а у мужчин — репчатый лук, который у представительниц прекрасного пола только на шестом.

Кроме того, отличительной чертой мужских закупок стало наличие в корзинах напитков, в том числе пива, воды и соков, которые заметно увеличивает общий вес покупок и обычно не приобретаются девушками в офлайн-магазинах в больших объёмах. Женщины в свою очередь часто останавливают выбор на зеленых салатах и лапше быстрого приготовления. К тому же они как минимум вдвое чаще покупают товары из категории "уход и гигиена", а также "бытовая химия".

"Что касается стереотипа о том, что женщины — кошатницы, а мужчины — собачники, статистика говорит об обратном. И мужчины, и женщины одинаково интересуются товарами для кошек — оба пола покупают их минимум в 6 раз больше, чем товары для собак", — добавляется в исследовании.