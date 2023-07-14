МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Сегодня мошенники активно используют сценарии с трудоустройством или заработком в интернете, рассказал в беседе с RT руководитель Центра кибербезопасности F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев. Мошенники придумали новую уловку для обмана клиентов российских банков

По его словам, летом нынешнего года сотрудники F.A.C.C.T. зафиксировали в мессенджерах массовую спам-рассылку якобы от сотрудников крупной торговой сети по продаже косметики и парфюмерии.

"Пользователям предлагали заработать от 800 до 8,5 тысячи рублей в день на продвижении новых продуктов: "Ставьте лайки на наши новые товары каждый день, чтобы повысить их рейтинг популярности в нашем интернет-магазине", — рассказал Каргалев.

Но прежде, чем новичок приступит к работе, ему ставят условие — сначала необходимо пополнить баланс своего аккаунта на соответствующем сайте. В этом, подчеркивает эксперт, и заключается суть мошеннической схемы.

"Так злоумышленники не только крадут деньги, переведенные жертвами, но и могут собирать их персональные данные, чтобы продать полученную базу либо использовать в других мошеннических схемах", — подытожил руководитель центра.