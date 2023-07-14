МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Госдума в пятницу в ходе пленарного заседания приняла в окончательном третьем чтении закон о запрете смены пола. В Госдуме предложили признать многодетными семьи с двумя детьми

Законопроект внесли в Госдуму в мае депутаты всех пяти фракций во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным. Вице-спикер ГД Петр Толстой ранее отметил, что авторами инициативы стали "почти 400 парламентариев".

Принятый документ предусматривает аннулирование брака в случае, если один из супругов сменил пол. Соответствующие поправки вносятся в статью 16 Семейного кодекса, где прописаны условия прекращения брака. Также предусматривается, что если есть справка, что произошла смена пола, то человеку запретят усыновлять детей.

Изменения не будут действовать в отношении лиц, которые сменили пол до дня вступления закона в силу.

Кроме того, закон содержит норму о том, что заключение о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния составляется ЗАГС в случае, если "представлено медицинское заключение врачебной комиссии медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения". Также вводится запрет на осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.

Согласно закону, к смене пола не относятся медицинские вмешательства, связанные с лечение врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с формированием половых органов у детей, по решению врачебной комиссии. Порядок выдачи решений и перечень медорганизаций будет утверждать правительство РФ. В Госдуме предложили освободить пенсионеров от налога на доходы от вкладов

Депутат ГД Тамара Фролова ранее заявила, что важность данного законопроекта неоспорима, он абсолютно ожидаемый и необходимый для России, где традиционные семейные ценности и институт брака являются определяющими в укреплении суверенитета страны. "На здоровых семьях, на здоровом воспитании детей должно строиться будущее страны, а не на европейских играх в демократию, которая давно переросла во всеобщую деградацию", отмечала Фролова.

Она также добавила, что одной из фундаментальных поправок к законопроекту, которая принята Госдумой, стало введение запрета на дальнейшее усыновление детей лицами, сменившими пол. "И первое, чем мы руководствовались при принятии данного решения, — это, конечно же, интересами детей, причем самых социально уязвимых — сирот. Мы просто обязаны позаботиться об их судьбе и минимизировать любые риски, которые так или иначе могут негативно влиять на развитие их личности, его здоровье. С этой же целью мы максимально осторожно подошли и к уже усыновленным детям. В данном случае законопроект не будет иметь обратной силы", — отметила парламентарий.