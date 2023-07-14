МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Россияне за неделю реже отмечают повышение цен на продукты питания, услуги и непродовольственные товары, при этом почти половина респондентов (46%) считают, что цены за последний месяц на основные продукты, товары и услуги росли быстрее, чем раньше, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". Россияне стали чаще посещать общепит и заказывать еду на дом

Опрос фонда "Общественное мнение" показал, что россияне в период с 2 июля по 9 июля реже отмечали рост цен на продукты питания (хлеб и хлебобулочные изделия – 20% (2 июля 2023 года — 21%), мясо и птица – 34% (2 июля 2023 года – 36%), молоко и молочная продукция – 24% (2 июля 2023 года – 26%), яйца – 16% (2 июля 2023 года – 19%), сахар – 25% (2 июля 2023 года – 29%), плодоовощная продукция – 18% (2 июля 2023 года – 23%), крупа, макаронные изделия 12% (2 июля 2023 года – 16%).

Рост цен на непродовольственные товары и услуги, судя по результатам опроса, также респондентами отмечается реже, но разница варьируется в 2-3% (одежда и обувь – 17%, (2 июля 2023 года – 20%), электроника – 16% (2 июля 2023 года – 17%), медицинские услуги – 16% (2 июля 2023 года – 18%), бытовые услуги – 10% (2 июля 2023 года – 12%).

Незначительное повышение цен, по мнению россиян, наблюдается на бензин – 26% (2 июля 2023 года – 25%).

На вопрос о том, что по мнению опрошенных происходило с ценами на основные продукты, товары и услуги, 46% россиян ответили, что цены за последний месяц росли быстрее, чем раньше, 29% ответили, что цены за последний месяц росли так же, как и раньше. При этом 25% россиян ожидают, что и в ближайший месяц цены будут расти быстрее.

В опросе в формате интервью по месту жительства респондента от 7-9 июля 2023 года участвовали люди от 18 лет и старше: 1500 человек (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%. 3000 респондентов (жители 207 городских и сельских населенных пунктов в 73 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 2,5%.