МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Мошенники стали практиковать новую схему взлома банковских аккаунтов под видом приложений к гаджетам Android, передали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". Мошенники придумали, как использовать точки Wi-Fi по-новому

В сообщении уточняется, что хакеры используют новый способ взлома, чтобы получить доступ к онлайн-банкингу на устройствах с Android.

Взломщики копируют официальные приложения для онлайн доступа, но изменяют их: меняют название, дизайн и интерфейс. Помимо поддельных приложений, были отмечены случаи с готовыми установочными пакетами.

«Лаборатория» объяснила, что сама схема с поддельными приложениями не нова и использовалась раньше. Но сейчас этот механизм трансформировался: мошенники сделали акцент на программы в мессенджерах.

"Сначала мошенник звонит потенциальной жертве, в большинстве случаев — через мессенджер, вероятно, с аккаунта-однодневки. Он представляется сотрудником службы поддержки банка и под разными предлогами побуждает человека установить приложение, которое присылает в сообщении в виде файла — установочного пакета., — объяснили в Karspersky.

Компания добавила, что в таких условиях у взломщика развязаны руки: он с легкостью может узнать нужные данные.

Специалисты дают следующий совет: скачивать приложения из официальных ресурсов и смотреть на отзывы и рейтинги.