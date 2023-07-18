Захарова заявила, что Зеленский стал токсичен для Западных стран
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский стал токсичег для западных стран, США провели водораздел между поставками Киеву оружия и терактами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби ранее сообщал, что Вашингтон не поощяет удары Украины по территории России, но это не относится к атаке на Крымский мост.
"Белый дом публично открестился от терактов, совершенных киевским режимом, проведя водораздел между поставками вооружений и терактами", — сказала Захарова.
По ее словам, эти заявления являются очередной манипуляцией.
Захарова также добавила, что Зеленский, исходя из слов представителей американских властей, "стал токсичен для западных стран".
Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников, сообщил национальный антитеррористический комитет. В результате атаки погибли два человека, пострадал ребенок.
https://1prime.ru/society/20230718/841112376.html
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