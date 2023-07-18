МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский стал токсичег для западных стран, США провели водораздел между поставками Киеву оружия и терактами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В США назвали главную ошибку Зеленского

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби ранее сообщал, что Вашингтон не поощяет удары Украины по территории России, но это не относится к атаке на Крымский мост.

"Белый дом публично открестился от терактов, совершенных киевским режимом, проведя водораздел между поставками вооружений и терактами", — сказала Захарова.

По ее словам, эти заявления являются очередной манипуляцией.

Захарова также добавила, что Зеленский, исходя из слов представителей американских властей, "стал токсичен для западных стран".

Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников, сообщил национальный антитеррористический комитет. В результате атаки погибли два человека, пострадал ребенок.