МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Грузовики временно не будут пропускать по Крымскому мосту в целях безопасности, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Мишустин призвал восстановить Крымский мост максимально быстро

Замглавы правительства во вторник выступил в ходе "Открытого диалога" с сенаторами. "Мы не пропускали грузовые машины не потому, что мост не имел несущей способности, а из-за безопасности", — сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что в двойной пол в грузовике, слоем в 20-30 сантиметров, можно заложить тонну взрывчатки.

Также вице-премьер добавил, что фуры тоже не будут пропускать, призвав водителей использовать паром или маршруты через новые регионы.