В правительстве заявили, что не будут пропускать фуры на Крымский мост
Вице-премьер Хуснуллин объяснил, что в грузовую машину легко подложить взрывчатку
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Грузовики временно не будут пропускать по Крымскому мосту в целях безопасности, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Замглавы правительства во вторник выступил в ходе "Открытого диалога" с сенаторами. "Мы не пропускали грузовые машины не потому, что мост не имел несущей способности, а из-за безопасности", — сказал он.
Хуснуллин подчеркнул, что в двойной пол в грузовике, слоем в 20-30 сантиметров, можно заложить тонну взрывчатки.
Также вице-премьер добавил, что фуры тоже не будут пропускать, призвав водителей использовать паром или маршруты через новые регионы.
https://1prime.ru/society/20230718/841118000.html
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