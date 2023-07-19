ХЕЛЬСИНКИ, 19 июл — ПРАЙМ. Финляндия решила отозвать согласие на деятельность генерального консульства России в городе Турку с 1 октября 2023 года, сообщили в канцелярии президента страны. "Это бессмыслица": Финляндия не дает своим компаниям права уйти из России

Финский лидер в среду првел совместное заседание с правительством.

"Финляндия в ответ отзовет согласие (данное) России на работу генерального консульства в Турку с 1 октября 2023 года. Министерство иностранных дел уведомило посла России об этом", — сказано в релизе.

Финские власти также обсудили консульство России в Мариехамне и приняли к сведению текущее состояние подготовки более обширного юридического анализа особого статуса Аландских островов.

МИД России ранее сообщал о закрытии генконсульства Финляндии в Санкт-петербурге 1 октября текущего года, а также о высылке девяти дипломатов в ответ на антироссийскую политику Хельсинки.