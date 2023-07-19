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https://1prime.ru/society/20230719/841128124.html
Финляндия отозвала согласие на работу генконсульства России в Турку
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Финляндия решила отозвать согласие на деятельность генерального консульства России в городе Турку с 1 октября 2023 года, сообщили в канцелярии президента страны. Финский лидер в... ПРАЙМ, 19.07.2023
общество , новости, финляндия, россия, консульства
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 19 июл — ПРАЙМ. Финляндия решила отозвать согласие на деятельность генерального консульства России в городе Турку с 1 октября 2023 года, сообщили в канцелярии президента страны.
Финский лидер в среду првел совместное заседание с правительством.
"Финляндия в ответ отзовет согласие (данное) России на работу генерального консульства в Турку с 1 октября 2023 года. Министерство иностранных дел уведомило посла России об этом", — сказано в релизе.
Финские власти также обсудили консульство России в Мариехамне и приняли к сведению текущее состояние подготовки более обширного юридического анализа особого статуса Аландских островов.
МИД России ранее сообщал о закрытии генконсульства Финляндии в Санкт-петербурге 1 октября текущего года, а также о высылке девяти дипломатов в ответ на антироссийскую политику Хельсинки.